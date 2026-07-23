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НовостиПроисшествия23 июля 2026 7:03

Двое рыбаков из Берёзовского района Югры заплатят за 50 нельм 1 млн рублей

За 50 нельм рыбаки из Берёзовского района Югры заплатят 1 млн рублей
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокурор Берёзовского района обратился в суд с иском к двум рыбакам, которые наловили запрещенной для вылова рыбки – нельмы. С них он потребовал возместить ущерб, причиненного водным биологическим ресурсам.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2024 года полицейскими был остановлен автомобиль, в котором силовики обнаружили более 50 экземпляров рыбы вида «нельма». Вся рыба была изъята. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, согласно которому, югорчане нанесли ущерб водным биологическим ресурсам в размере более 1 млн рублей.

Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

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