Жительница Югры украла у отца погибшего на СВО сына полмиллиона рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Жительница города Белоярского Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обвиняется в краже, совершенной в крупном размере, с банковского счета.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, женщина точно знала, что его знакомый получил выплаты за погибшего в зоне проведения специальной военной операции сына. У нее был доступ к банковскому приложению мужчины, поэтому дамочка похитила более 500 тысяч рублей. Все деньги она уже потратила. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела югорчанка вернула знакомому все украденные деньги.

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