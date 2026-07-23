Югра поднялась на 26 позиций и заняла 8-е место в рейтинге по бережливому производству

Фото: соцсети Руслана Кухарука

Югра заняла 8-е место среди 65 регионов России в ежегодном рейтинге по эффективности бережливого производства, поднявшись на 26 позиций, сообщил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук. За год региону удалось значительно нарастить темпы по показателям выполнения плана: по вовлечению предприятий, количеству реализованных проектов и укомплектованности сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов.

Команда Регионального центра компетенций (РЦК) адаптировала инструменты бережливого производства к условиям Севера, вахтовому методу и сложной логистике ресурсодобывающих предприятий. Специалисты разработали уникальные кейсы, которые эффективно функционируют в суровых климатических условиях. РЦК помог уже более 70 организациям субъекта оптимизировать процессы, сократить издержки и повысить выработку.

«Этот результат – показатель того, как системная работа и диалог с бизнесом меняют экономику региона. Правительство Югры продолжит поддерживать внедрение бережливых технологий, масштабируя успешные практики и расширяя охват предприятий», – отметил Руслан Кухарук.