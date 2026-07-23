За кражу у приятеля 100 тысяч рублей осудят сургутянку

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе осудят 42-летнюю женщину, которая украла 100 тысяч рублей у своего знакомого с его банковской карты.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, инцидент произошел в марте 2026 года в одном из жилых домов поселка Солнечный Сургутского района. Находясь в квартире знакомого женщина обнаружила в прихожей оставленный без присмотра его мобильный телефон. На экране было открыто мобильное приложение одного из банков, где четко был виден счет и баланс на нем.

Женщина тайком перевела 100 тысяч рублей на собственную банковскую карту, а деньги потратила. Югорчанка признала свою вину и возместила нанесенный ущерб.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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