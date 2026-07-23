Житель Нижневартовска задержан с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники ППС города Нижневартовска патрулировали улицы. В районе переулка Оренбургского они задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя. У мужчины в пакете-маечке оказалась крупная партия синтетического наркотика.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

По данным УМВД по ХМАО-Югре, при личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты 3 пакета с порошкообразным веществом. При проведении осмотра местности сотрудники полиции обнаружили ещё один пакет с запрещенкой. По заключению экспертов находился N-метилэфедрон общей массой более 750 граммов. Вартовчанин признал свою вину. Он рассказал, что в мае текущего года решил подзаработать на наркотиках. В мессенджере он связался с куратором, а затем должен был оборудовать тайники-закладки с наркотиками и отправлять фотографии с координатами заказчику. За оборудование одного тайника вартовчанин получал всего 700 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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