В Сургутском районе полицейские раскрыли кражу Chevrolet Niva с автомойки

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Сургутского района с заявлением о краже с территории круглосуточной автомойки Chevrolet Niva обратился 40-летний местный житель. Мужчина заявил, что оставил вечером машину, а на следующий день она исчезла. Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель поселка Солнечный.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, ранним утром мужчина заметил у автомойки отечественный внедорожник, стоимостью более 1 млн рублей. Он подошел к нему и понял, что машина не заперта, сел в нее и уехал. Он планировал продать похищенный автомобиль по частям и даже успел отключить систему спутникового слежения, а также снял клеммы с аккумулятора Chevrolet Niva , после чего спрятал автомобиль в лесу неподалеку от поселка Солнечный.

Сотрудники полиции вернули машину владельцу. Угонщик заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре неизвестный водитель сбил насмерть дикую уточку с тремя утятами в районе Озёрного парка «Картопья»