У любителя нетрезвой езды из Урая конфисковали автомобиль

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Урайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного водителя. Его признали виновным в повторном нетрезвом управлении автомобилем.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, ранее привлеченный за нетрезвое вождение ураец в январе 2026 года вновь оказался нетрезвым за рулем автомобиля. Суд назначил водителю наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 3 года. Принадлежащий ему автомобиль конфискован в доход государства.

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