В ХМАО горят леса на общей площади 3091,4 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 23 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 28 лесных пожаров на общей площади 3091,4 га.

Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Нижневартовском районе. Тут же с 21 июля по 10 августа во второй раз объявлен режим ЧС регионального значения. Первый был снят досрочно 15 июля из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами. В настоящее время пять пожаров в Нижневартовском районе только набирают силу. Также полыхают леса в Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Берёзовском районах.

Четыре из 28 пожаров локализованы на общей площади 493,1 га. На тушении работают 407 человек, в том числе подоспевшие накануне 30 сотрудников МЧС России по ХМАО-Югре. Для доставки работников задействованы самолёты и вертолёты. По данным Авиалесоохраны Югры, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За последние сутки было зарегистрировано 10 новых лесных пожаров, один из них ликвидирован на площади 0,02 га.

Всего за 2026 год зарегистрировано 385 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 38799,54 га.

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