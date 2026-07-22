В ХМАО горят леса на площади 2544,12 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 22 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 25 лесных пожаров на общей площади 2544,12 га. Леса горят в Нижневартовском, Сургутском, Белоярском и Берёзовском районах. В настоящее время 6 пожаров локализованы на общей площади 585,42 га. На тушении работают 346 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

В то же время по данным портала ИАС «Лесные пожары», общая площадь возгорания лесов составляет 2549, 02 га. Всего их 24. При этом 5 пожаров в Нижневартовском районе только усиливаются. В Нижневартовском районе с 21 июля повторно введён режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики в настоящее время нет. За минувшие сутки было зарегистрировано 13 лесных пожаров, один из них ликвидирован на площади 1,5 га.

Всего за 2026 год зарегистрировано 375 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 38080,97 га.

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