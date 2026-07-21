Фото: Авиалесоохрана Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре установилась очень жаркая и сухая погода. На смену дождям местами пришли сухие грозы. Именно они несут саму большую опасность для лесов.

Сотрудники Авиалесоохраны Югры показали последствия мощного удара грозового удара в дерево в лесу Нижневартовского района, после чего начался пожар. Удар был такой силы. что щепки разлетелись в стороны.

Мощный удар молнии стал причиной пожара в лесу Югры Видео Авиалесоохрана Югры

- Грозовой фронт - штука коварная. Он не бьëт в одну точку, а «рассыпает» несколько очагов одновременно. Причём в самых глухих, труднодоступных местах, в километрах друг от друга. Пока лесные пожарные тушат одно возгорание, где-то вспыхнули ещё три. И так по кругу, пока не придут долгожданные дожди или не спадёт жара. Наши ребята сдерживают этот невидимый фронт, перебрасывают группы с точки на точку, работая на пределе, – рассказали в ведомстве и поделились фото и видео.

Напомним, на утро 21 июля в регионе действовали 18 лесных пожаров на площади более 800 га.

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