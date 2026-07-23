Из объятого пламенем частного дома в Сургуте спасатели вынесли шесть газовых баллонов

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар в дачном секторе города Сургута на улице Разведчиков произошел днем. Сообщение на пульт диспетчера пришло в 16:29. Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На тот момент дачный дом был полностью охвачен огнем, тут же горела хозпостройка. Была угроза переброса пламени на соседние строения.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Как оказалось, внутри полыхающего здания находилась наполненные газом баллоны. В любой момент мог случиться взрыв. Огнеборцы вынесли из полыхающего дома 5 баллонов с пропаном и один кислородный баллон. Всего на борьбу с пожаром были брошены 13 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Дом был потушен в 17:10. Он сгорел на площади 30 квадратных метров. Также дотла сгорели хозяйственная постройка площадью 16 квадратных метров и дощатый забор длиной 10 метров. Пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели.

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