Из объятого пламенем частного дома в Сургуте спасатели вынесли шесть газовых баллонов

Пожар в дачном секторе города Сургута на улице Разведчиков произошел днем. Сообщение на пульт диспетчера пришло в 16:29. Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На тот момент дачный дом был полностью охвачен огнем, тут же горела хозпостройка. Была угроза переброса пламени на соседние строения.
Как оказалось, внутри полыхающего здания находилась наполненные газом баллоны. В любой момент мог случиться взрыв. Огнеборцы вынесли из полыхающего дома 5 баллонов с пропаном и один кислородный баллон. Всего на борьбу с пожаром были брошены 13 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники.
Дом был потушен в 17:10. Он сгорел на площади 30 квадратных метров. Также дотла сгорели хозяйственная постройка площадью 16 квадратных метров и дощатый забор длиной 10 метров. Пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели.
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