В Западной Сибири газотранспортное предприятие СИБУРа внедряет современные решения для электросетевой инфраструктуры

Фото: пресс-служба "Запсибтрансгаз"

В «Запсибтрансгазе» (газотранспортное предприятие СИБУРа) завершилась модернизация объектов электросетевого комплекса. На воздушных линиях электропередачи установлены современные линейные разъединители нового поколения. Обновление оборудования позволит повысить надежность электроснабжения производственных объектов, снизить количество регламентных и внеплановых работ на 5%, обеспечивая стабильную работу энергосистемы предприятия в условиях Крайнего Севера.

Воздушные линии электропередачи ежедневно работают под воздействием низких температур, сильного ветра, осадков и гололеда. В таких условиях особое значение имеет применение современных технических решений, рассчитанных на длительную и бесперебойную эксплуатацию. Одним из важных элементов линии являются линейные разъединители, которые используются при выводе участков сети в ремонт и обеспечивают выполнение плановых работ.

Андрей Кочетков, частный инвестиционный консультант: «Внедрение технических инноваций в зонах сложных погодных условий благоприятно сказывается на частоте проведения ремонтных работ, что снижает стоимость эксплуатации воздушных линий. При этом снижение аварийности также положительно сказывается на функционировании зависящих производств. Как следствие, сокращаются общие расходы, высвобождая ресурсы на развитие. Это особенно актуально в условиях высоких ставок на заемный капитал».

В ходе модернизации предприятие установило современные разъединители качающегося типа. Они оснащены полимерной изоляцией, антикоррозионной защитой и конструктивными решениями, которые обеспечивают стабильную работу оборудования в сложных климатических условиях. По данным отраслевых исследований, срок службы современных полимерных изоляционных материалов в оборудовании такого класса составляет около 20–25 лет, что позволяет значительно увеличить межремонтный период и сохранить высокие эксплуатационные характеристики даже при длительной работе в суровом климате.

Начальник отдела технического обслуживания и ремонта «Запсибтрансгаза» Илья Ханжин отметил: «Мы последовательно обновляем производственную инфраструктуру, внедряя современное оборудование, которое отвечает высоким требованиям надежности и эффективности. Для предприятий, работающих в условиях Крайнего Севера, особенно важно использовать решения, рассчитанные на длительную эксплуатацию и стабильную работу при любых погодных условиях».

Модернизация воздушных линий является частью системной программы технического развития «Запсибтрансгаза». После завершения проекта на предприятии обновлено 8 единиц оборудования, что позволит ежегодно экономить несколько сотен тысяч рублей за счет снижения затрат на техническое обслуживание и повышения надежности работы электросетевого комплекса. Реализация таких проектов обеспечивает стабильную работу газотранспортной инфраструктуры и способствует дальнейшему развитию производственных мощностей компании.