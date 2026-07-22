Самолет рейса Сургут – Барнаул экстренно вернулся на аэродром вылета

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Авиаинцидент с самолетом следующего рейсом Сургут – Барнаул произошел сегодня утром, 22 июля в Сургуте. После взлета, борт эксренно вернулся на место вылета в аэропорт.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в 10:04 экипажем самолета АТR-72, эксплуатируемого ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» было принято решение о вынужденном возврате на аэродром вылета по причине некорректной работы одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме.

- Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которых будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиационной техники, действиям экипажа при возникновении нештатной ситуации. Взято на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса, - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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