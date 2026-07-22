Мошенники легко развели двух не слишком дальновидных жительниц Югры

Все началось со звонка в мессенджере Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мало того, что сама стала жертвой мошенников, так еще и втянула в это свою подругу. Обе неразумные дамочки потеряли деньги.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Советского района с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя югорчанка. Она рассказала, что в мессенджере ей позвонил неизвестный, который предложил заработок на торговых площадках. Он тут же скинул ссылку для регистрации на сайте. Далее мужчина убедил девушку в необходимо начать инвестировать деньги в прибыльные проекты. Югорчанка в течение нескольких дней перевела на неизвестные счета около 80 тысяч рублей. Затем ей заявили, что для получения прибыли и денег ей необходимо найти доверенное лицо старше её по возрасту.

Югорчанка попросила помочь подругу. Тогда «куратор» предупредил советчанку о необходимости проверки «банковского потенциала» подружки. По указанию мошенников, с которыми хоть и старше по возрасту, но тоже, мягко говоря, наивна, подруга вступила в контакт по видеосвязи. Неразумная подружка наоформляла кредитов 184 тысяч рублей и все деньги перевела втянувшей её в аферу югорчанке. А та перевела их на счета мошенников. Зерно прозрения появилось у двух одинаковых по интеллекту девушек только тогда, когда младшая не смогла вывести денюжки, а мошенники вновь стали требовать от нее найти еще таких же неразумных подружек.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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