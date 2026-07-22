В Сургуте за кражу 17 тысяч рублей с чужой карты осудят 4 подростков

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Четверо подростков из Сургута 2009 и 2010 годов рождения обвиняются в краже с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Ребята нашли банковскую карту и накупили с нее энергетики и вейпы на 17 тысяч рублей.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 13 мая 2026 года 15-летний сургутянин нашел возле торгового центра банковскую карту. Он тут же сообщил о находке своим друзьям. Подростки пошли по магазинам. В нескольких торговых точках они купили четыре вейпа и энергетические напитки на общую сумму около 17 тысяч рублей. Обнаружив списание денег, владелица карты обратилась в полицию. Оперативники быстро установили личности всех участников преступления.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Использование найденной чужой банковской карты для оплаты товаров или услуг является уголовно наказуемым деянием и квалифицируется как кража денежных средств с банковского счета, – напомнили в СУ СК по ХМАО-Югре.

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