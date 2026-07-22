В колонии скончался осужденный за убийство прокурора ХМАО бывший высокопоставленный чиновник Минфина Юрий Чекин

Скрин с видео Судов Югры

Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший чиновник Минфина в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Юрий Чекин на 64 году жизни скончался 18 июля в колонии строгого режима ИК 18 - «Полярная сова» на Ямале. Причиной смерти стал инсульт. Информацию о гибели родственника подтвердила племянница Алёна Чекина.

Бывший ревизор департамента финансов ХМАО-Югры более 20 лет скрывался от силовиков в квартире, оборудованной тайником и домашней порностудией. В 2021 году его местонахождение раскрыл следователям его сын.

Летом 2024 года суд признал Юрия Чекина виновным в организации заказного убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина и еще двух предпринимателей. Он пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но безрезультатно. Затем его этапировали в Ямало-Ненецкий автономный округ для отбывания наказания. Оттуда он писал письма о помиловании на имя Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в ИК-18 отбывают наказание не только пожизненно осуждённые, но и те, кто получил длительные, но не пожизненные сроки. Среди известных заключённых: Александр Пичушкин больше известный как «Битцевский маньяк». Он признан виновным в 49 убийствах; единственный выживший участник теракта в школе Беслана в 2004 году Нурпаша Кулаев; лидер ОПГ «Ореховская», осужденный за убийство 38 человек Сергей Буторин; серийный насильник и убийца школьниц в Златоусте Николай Мозгляков.

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