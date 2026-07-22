В Нижневартовском районе до 10 августа вновь введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: администрация Нижневартовского района

Жаркая погода и ухудшение ситуации с лесными пожарами стало причиной повторного введения режима чрезвычайной ситуации в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Власти ввели такие меры с 21 июля по 10 августа. Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- В связи с осложнением лесопожарной обстановки и отсутствием благоприятного прогноза по осадкам на территории Нижневартовского района с 14:00 21 июля до 09:00 10 августа 2026 года введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, - говорится в сообщении администрации Нижневартовского района.

Сейчас в районе идет тушение лесных пожаров силами и средствами авиалесоохраны, МЧС России и других профильных служб. На помощь району направлены дополнительные специалисты и техника, в том числе 50 сотрудников Авиалесоохраны Бурятии.

Ранее режим ЧС регионального значения из-за лесных пожаров в Нижневартовском районе был введен с 27 июня по 18 июля. Но его отменили 15 июля из-за стабилизации обстановки.

В период действия режима ЧС вводятся дополнительные ограничения:

- запрещено посещение лесов;

- запрещено использование открытого огня;

- усилено патрулирование лесных массивов и населенных пунктов;

- организован круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки;

- проводится постоянный контроль качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

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