Жара и кратковременные дожди ожидают жителей Югры 22 июля

Фото: правительство Югры

В среду, 22 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +26...+31 градус, местами +17...+22 градуса.

В Ханты-Мансийске до вечера солнечно, после - переменная облачность и без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-9 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 4-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-10 метров в секунду. Утром на термометре +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Нягани до полудня солнечно, после - переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 1-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-8 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-10 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-восточный, северо-западный 1-9 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Лянторе преимущественно переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +31 градус, вечером +23 градуса.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный северо-западный 1-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Югорске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северный 1-7 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Покачах переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-9 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Советском переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 1-7 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.