Власти ХМАО выделили 300 млн рублей на капремонт дамбы в Приобье

Фото: соцсети Руслана Кухарука

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сегодня, 20 июля. был вынесен ряд решений, в числе которых – выделение более 300 миллионов рублей Октябрьскому району. Деньги пойдут на капитальный ремонт дамбы обвалования в поселке Приобье.

Решение о модернизации гидротехнического объекта было принято по итогам рабочей поездки губернатора региона Руслана Кухарука в муниципалитет в минувшие выходные.

- Осмотрели дамбу обвалования. Гидротехнический объект играет ключевую роль в защите территории от паводковых вод и обеспечении безопасности местных жителей. Обсудили с коллегами текущее состояние сооружения и планы по капитальному ремонту, – заявил тогда Руслан Кухарук, а сегодня деньги на ремонт объекта уже выделены.

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