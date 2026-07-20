В ХМАО зафиксировали 11 случаев бешенства у животных

Заразными может оказаться и домашнее животное Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре растет число заболевших бешенством животных. На сегодня зарегистрировано уже 11 подтвержденных случаев, еще 27 находятся под подозрением. Больше всего больных животных оказалось в Ханты-Мансийске, Октябрьском и Советском районах, а также в Нягани и Урае, сообщает Роспотребнадзор.

Основными переносчиками заболевания становятся лисы. Зараженное животное не боится людей и может показаться ручным. Поэтому ни в коем случае не кормите его и пытайтесь погладить. Заражение происходит через слюну – укус и вы подцепили бешенство.

Помните, что это заболевание смертельно для человека на 100%, если не обратиться к врачу сразу после контакта с таким больным животным. Домашние питомцы, оставленные без присмотра на дачах, тоже легко заражаются и приносят вирус в дом.

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