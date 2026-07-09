На фото врачи, которые спасли жизнь югорчанке. Фото: Роман Паськов

Интересный и одновременно страшный и поучительный случай произошел с жительницей города Покачи Ханты-Мансийского автонмоного округа – Югры. Женщина решила самостоятельно почистить организм от шлаков и заказала на популярном маркетплейсе разрекламированные и с положительными отзывами биологически активные добавки (БАДы). Это же средство для «укрепления печени, почек и общего здоровья» из Китая ей расхвалила и подруга. Сперва югорчанке казалось, что «волшебные пилюли» идут ей на пользу. Так прошло два месяца. В один из дней она внезапно едва не потеряла сознание от слабости. Женщину доставили в больницу города Покачей в тяжелом состоянии. Оттуда ее срочно перевели в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, где врачи поставили ей диагноз: тяжёлая форма токсического гепатита.

- К моменту поступления у неё были выраженная слабость, утомляемость, желтушность кожи и склер. Состояние оценивалось как нестабильное, нарастала печёночно-клеточная недостаточность. Женщину госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение. Одним из осложнений фульминантного токсического гепатита стала коагулопатия - серьёзное нарушение системы свёртывания крови, – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Он добавил, что муж пациентки показал врачам фотографии упаковок препаратов. Все инструкции там были написаны китайскими иероглифами. С помощью переводчика профессионалы установили, что в составе укрепляющих средств БАДа содержались гепатотоксичные вещества растительного происхождения.

Лечение югорчанки специалисты назначили комплексное: в течение двух меясцев в больнице ей одновременно восстанавливали функции печени, снижали уровень билирубина и проводили интенсивную детоксикацию. Также она прошла массивную инфузионную терапию и неоднократные переливания свежезамороженной плазмы. Пациентку спасали, в буквальном смысле слова, хирурги, нефрологи и реаниматологи. Нижневартовские врачи проводили телемедицинские консультации с коллегами из Ханты-Мансийска и всем им удалось спасти жизнь югорчанке.

- Когда нарушаются функции печени, в патологический процесс вовлекаются и другие органы. Одним из опасных осложнений становится токсическое воздействие билирубина на головной мозг, что может привести к развитию печёночной энцефалопатии. Мы привлекали разных специалистов и последовательно продолжали лечение, - объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Матрохина.

В настоящее время женщина уже дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Покупать БАДы и даже витамины по совету подруг и отзывам она больше не станет. Жизнь научила ее осторожно относиться к рекомендациям людей, которые не являются врачами. Ведь даже биологически активные добавки могут быть опасны при бесконтрольном приёме и всегда нужна консультация доктора по их применению.

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