В Югорске подросток покатался на самокате по плите мемориала, а потом закурил

Скрин с видео ЧП Югорск

Инцидент произошел в выходные в Югорске. 14-летний подросток в кедах, джинсах-клеш, с голым торсом на самокате катался по гранитной плите памятника-мемориала «Воинская Слава». Он выкручивал пируэты, а после устал, присел и закурил прямо у памятника.

Теперь за эту выходку парнишке придется ответить по закону, ведь он достиг возраста уголовной ответственности, а государство у нас карает людей за такие выходки очень строго. Вот и прокуратура уже возбудилась.

Скрин с ивдео ЧП Югорск

- Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку по публикации в социальных сетях о противоправных действиях подростка на мемориальном комплексе. Будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. По данному факту следственным органом организовано проведение процессуальной проверки, - добавили в прокуратуре ХМАО-Югры.

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