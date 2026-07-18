В ХМАО медведи вышли на трассу и остановили движение

Сотрудники Центра медицины катастроф по пути на вызов встретили на дороге сразу двух медведей. Один из мишек спокойно переходил трассу, а другой уселся прямо посреди проезжей части и стал оглядываться.
Всем водителям пришлось снижать скорость и дождаться, пока животные уйдут. В департаменте здравоохранения Югры напомнили: при встрече с дикими животными необходимо соблюдать дистанцию, не пытаться их кормить или приближаться к ним.
Видео: Департамент здравоохранения Югры
Помните! Тайга занимает больше половины территории Югры. Для хищников это естественная среда обитания. Важно: если вы заметили дикого зверя рядом с посёлком или городом, сразу звоните по номеру 112. Обязательно назовите диспетчеру точное место выхода хищника, свои ФИО и контактный телефон.
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