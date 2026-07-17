QR оплата в Аргентине: хорошая новость для путешественников из Югры

Фото: Magnific (https://www.magnific.com)

Жители ХМАО — Югры, которые любят открывать для себя новые страны, получили удобный инструмент для расчётов за границей. Теперь в Аргентине можно оплачивать покупки по QR коду — так же привычно, как в родном Сургуте или Нижневартовске.

Достаточно открыть банковское приложение, навести камеру на код в магазине или кафе и подтвердить операцию. Рублёвые средства спишутся со счёта, а банк сам переведёт их в аргентинские песо — никаких лишних действий.

Статистика говорит о растущей популярности такого способа оплаты: как сообщают в ВТБ, с января россияне провели свыше 524 тысяч QR платежей за рубежом, а общий объём транзакций превысил 1,6 млрд рублей — это в разы больше, чем годом ранее. Чаще всего по QR оплачивают повседневные покупки: продукты, одежду, электронику. Для югорчан, которые отправляются в дальние поездки, это значит меньше хлопот с валютой и больше уверенности в том, что любые траты пройдут без заминок.

Аргентина стала первой страной Латинской Америки, где для россиян заработала такая система. Направление уверенно держится в топе популярных у российских туристов на континенте. Интерес к стране, по наблюдениям экспертов, поддерживают не только колорит и природа, но и спортивные поводы — например, успехи аргентинской футбольной сборной.

Как пояснил Алексей Охорзин, старший вице президент ВТБ и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса, технология адаптирована под местные реалии: она поддерживает практически все форматы QR кодов, которые встречаются в Аргентине. Это значит, что расплатиться получится в большинстве магазинов, кафе и других торговых точках — и югорчанам, планирующим путешествие, не придётся подстраиваться под непривычные схемы расчётов.