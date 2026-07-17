На вершине горы Казбек развернут флаг Центра охраны материнства и детства Сургута

Фото: соцсети Ларисы Белоцерковцевой

Сегодня, 17 июля, флаг Центра охраны материнства и детства развернут на высоте 5033 метра - на вершине горы Казбек. Об этом в соцсетях сообщает президент Центра и депутат Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Лариса Белоцерковцева.

Древко с флагом разместила на вершине Кавказских гор семья врачей Лизиных - Дарья Александровна и Кирилл Александрович. Штурм горы длился 6 часов.

- Это был настоящий вызов. Смена высот, камнепады, суровая гипоксия и работа на леднике. На высоте 4500 метров нас накрыла «белая мгла» — видимость стала практически нулевой. Другие группы поворачивали назад, но мы решили идти до конца. Последние 100 метров — практически вертикальный подъем над белой пропастью. В связке, шаг за шагом, мы шли, невзирая на ветер 40 м/с и мороз -15 градусов, – рассказала Дарья.

Это не первое восхождение на гору семьи, в 2024 году семья Лизиных уже совершила восхождение на Эльбрус, также подняв там знамя Центра.

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