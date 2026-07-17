Роспотребнадзор ХМАО назвал 5 водоемов, где можно купаться

Вода оказалась безопасной по микробиологическим показателям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры взяли пробы в 55 водоемах восьми муниципалитетов и назвали водоемов, где разрешено купаться. Вода там оказалась безопасной по микробиологическим показателям. Совсем нельзя заходить в воду с пляжей на 4,3 км от устья протоки Каюковская реки Обь в Лангепасе, а также на реке Аган в городе Радужный.

Итак, купаться в Югре можно в следующих местах:

- озеро Окунёво в районе загородного стационарного спортивно-оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием «Окуневские зори», расположенного в Советском районе;

- озеро Кедр в рекреационных целях на базе отдыха «Кедр», расположенного в Нижневартовском районе;

- озеро Долгое в рекреационных целях на базе отдыха на озере Долгое, расположенного в Нижневартовском районе;

- озеро Нешинелор в городе Белоярский, 2 промзона, участок 5/2;

- озеро Сырковый Сор, пляж в районе ул. 55 лет Победы и ул. Мира, Нефтеюганский район.

Загорать на пляжах можно на участке озера Сырковый Сор (бассейн реки Вандрас) Нефтеюганский район; участка озера Нешинелор Белоярский район; участка озера без названия на 4,3 км от устья протоки Каюковская реки Обь городской округ Лангепас; участка реки Аган городской округ Радужный.

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