Роспотребнадзор ХМАО рассказал тюменцам, как выбрать безопасный арбуз

Целый арбуз может храниться в прохладном, сухом месте до нескольких недель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На прилавках магазинов и рынках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появились долгожданные арбузы и дыни. Как выбрать безопасные ягоды и не получить пищевое отравление рассказали в окружном Роспотребнадзоре.

Во-первых, точно не стоит покупать половинку, или четвертинку арбуза и вот почему:

Аккуратно затянутая в пищевую пленку половинка арбуза, или вырезанная пирамидка на пробу и проверку спелости – это входные ворота для бактерий и вирусов. Санитарные врачи категорически запрещают делать надрезы и продавать арбузы и дыни частями частями. Тем более, что нож, которым продавец режет ягоду, в течение дня практически не дезинфицируется. Кроме того, пыль с улицы, бактерии с рук продавца и грязной кожуры при разрезании мгновенно заносятся лезвием прямо вглубь сочной мякоти. Пищевая пленка, которой накрывают половинки, создает под собой парниковый эффект, где микробы размножаются с геометрической прогрессией. Так что покупайте арбузы и дыни только целиком, без трещин, вмятин и надрезов.

Во-вторых, мыть арбуз дома лучше пищевой содой:

Просто сполоснуть его водой из-под крана - неэффективно. Использовать бытовое мыло тоже нельзя. Для мытья поместите арбуз в ванну или глубокую раковину и обильно смочите теплой водой. Затем насыпьте немного сухой пищевой соды прямо на чистую щетку или губку и тщательно потрите всю поверхность арбуза. Сода отлично смывает пыль, органические загрязнения и нейтрализует бактерии. Затем обильно ополосните ягоду теплой проточной водой и насухо вытрите арбуз чистым полотенцем перед нарезкой.

В третьих, соблюдайте сроки и правила хранения:

Целый арбуз может храниться в прохладном, сухом месте до нескольких недель. Разрезанный арбуз должен храниться только в холодильнике (при температуре +2…+6 °C) максимум сутки. Перед тем как убрать срез в холод, закройте его чистой пищевой пленкой или переложите кусочки в герметичный контейнер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре за кражи товаров на маркетплейсе осудят жителя Новой Ляли