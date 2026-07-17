В Югре за кражи товаров на маркетплейсе осудят жителя Новой Ляли

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Молодой житель Свердловской области обвиняется в совершении двух краж из маркеплейса. Судить его будут в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в ноябре 2025 года в отдел полиции Советского района поступило заявление от представителя маркетплейса, который сообщил о факте недостачи товара на сумму 14 389 рублей. Сотрудники угрозыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 24-летний житель города Новая Ляля Свердловской области.

Оказалось, что свердловчанин помогал своему родственнику водителю-экспедитору в доставке товара от маркетплейса в населенные пункты Югры. Ранее подозреваемый сам работал в этой логистической компании. В октябре 2025 года он оформил на чужое имя фигурант заказ - автомобильный усилитель с доставкой в пункт выдачи города Советский. Затем с родственником приехал в этот пункт, где отказался от своего заказа. После возвращенный товар, в том числе и усилитель, работники организации погрузили обратно в их грузовой автомобиль. Затем свердловчанин достал из кузова коробку с заказанным им ранее усилителем и спрятал под сиденье. А в коробку положил бесхозный предмет. Позже таким же образом злоумышленник он похитил моноблок для сабвуфера стоимостью 12 839 рублей.

Во время расследования свердловчанин возместил ущерб торговой компании. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

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