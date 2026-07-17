Житель Ханты-Мансийска засудил автосалон за покупку неисправного автомобиля

Фото: Суды Югры

В июне 2025 года житель Ханты-Мансийска купил в автосалоне ООО «АВТОМАГ» автомобиль стоимостью 2 470 000 рублей. В первый же день эксплуатации в авто вышла из строя автоматическая коробка передач. Мужчина обратился в автосалон с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, но получил отказ. Югорчанин был вынужден оплатить ремонт на сумму 374 000 рублей, а потом обратился в суд.

Суд установил, что автосалон передал мужчине товар ненадлежащего качества, нарушив права потребителя и взыскал с автосалона в пользу покупателя машины 374 000 рублей за ремонт авто, еще 374 000 рублей неустойки, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке в размере 399 000 рублей, судебные расходы на представителя в размере 50 000 рублей, а также расходы на проезд и проживание представителя, а это еще 33 988 рублей.

Кроме того, суд постановил взыскивать с ответчика неустойку в размере 1% в день от суммы 374 000 рублей, начиная с 29 января 2026 года до полного погашения задолженности. Таким образом, мужчина получит от автосалона почти половину стоимости автомобиля.

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