Житель Нефтеюганска обманул владелицу игрового автомата и был осужден

Фото: Суды Югры

Еще в середине мая 2022 года житель Нефтеюганска в гараже на территории базы ООО «Юганскнефтеавтоматика» договорился со своей знакомой о том, что отремонтирует ее торговой автомат «Хватай-ка 2 игры» всего за 10 тысяч рублей, но сразу попросил предоплату 5 тысяч рублей ремонте торгового автомата.

По данным "Судов Югры", деньги он тут же получил переводом на свою карту. Однако ремонтировать он ничего и не собирался, зато деньги тут же потратил. В этот же день он демонтировал и украл с автомата ряд запчастей: комплект из 3-х металлических ключей от автомата стоимостью 393 рубля, комплект из 3-х ключей от отсека с комплектующими стоимостью 1 034 рубля, GSM-модуль CINTERION, стоимостью 3 883 рубля, кабель питания каретки стоимостью 2 427 рублей. Общий ущерб составил 12 737 рублей.

Приговором Нефтеюганского районного суда нефтеюганец признан виновным и ему назначено наказание принудительные работы на срок 1 год 2 месяца со штрафом 5 000 рублей.

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