Пенсионер из Сургута отправится в тюрьму на 2 года за то, что истыкал ножом жену

Фото: Суды Югры

Сургутский городской суд вынес приговор пенсионеру, который в марте 2026 года, изрезал жену ножом.

По данным «Судов Югры», находясь дома по улице Крылова в Сургуте ударил ножом свою жену в плечо, грудь и лицо. А после сам вызвал скорую помощь. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшей. В отношении супруга пострадавшей было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима.

Он взят под стражу в зале суда.

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