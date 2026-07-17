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НовостиПроисшествия17 июля 2026 6:10

Подрядчик из Нижневартовска задержан за мошенничество с бюджетными миллионами при обустройстве кладбища

В Нижневартовске за мошенничество с бюджетными миллионами при обустройстве кладбища задержан подрядчик
Нина БАРИНОВА
Фирма при исполнении контракта на объекте «Городское кладбище» завысила объём выполненных работ

Фирма при исполнении контракта на объекте «Городское кладбище» завысила объём выполненных работ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовске в отношении генерального директора ООО «Стандарт НВ» Насридина Нуридинова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, фирма при исполнении контракта с 8 декабря 2025 года по 26 марта 2026 года на объекте «Городское кладбище» (4 этап, 3 очередь) завысила объём выполненных работ и незаконно получила из бюджета администрации города почти 14 миллионов рублей. Директор заключен под стражу.

- Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, выполнявшего работы по муниципальному контракту на территории Нижневартовска, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с подчиненным работником и иными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников одного из казенных учреждений похитил более 13 млн рублей бюджетных средств. Денежные средства были перечислены подрядной организации в качестве оплаты работ, которые были выполнены не в полном объеме и не соответствовали условиям контракта, – прокомментировали в СУ СК по ХМАО-Югре.

Преступление было выявлено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с полицией Нижневартовска и силовой поддержке бойцов Росгвардии по ХМАО-Югре. Следователи выявляют другие эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

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