Подрядчик из Нижневартовска задержан за мошенничество с бюджетными миллионами при обустройстве кладбища

Фирма при исполнении контракта на объекте «Городское кладбище» завысила объём выполненных работ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовске в отношении генерального директора ООО «Стандарт НВ» Насридина Нуридинова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, фирма при исполнении контракта с 8 декабря 2025 года по 26 марта 2026 года на объекте «Городское кладбище» (4 этап, 3 очередь) завысила объём выполненных работ и незаконно получила из бюджета администрации города почти 14 миллионов рублей. Директор заключен под стражу.

- Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, выполнявшего работы по муниципальному контракту на территории Нижневартовска, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с подчиненным работником и иными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников одного из казенных учреждений похитил более 13 млн рублей бюджетных средств. Денежные средства были перечислены подрядной организации в качестве оплаты работ, которые были выполнены не в полном объеме и не соответствовали условиям контракта, – прокомментировали в СУ СК по ХМАО-Югре.

Преступление было выявлено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с полицией Нижневартовска и силовой поддержке бойцов Росгвардии по ХМАО-Югре. Следователи выявляют другие эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

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