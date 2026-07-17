Ханты-Мансийск прощается с участником Великой Отечественной войны Софьей Сергеевной Кузнецовой

Фото: администрация Ханты-Мансийска

На 102-году жизни в Ханты-Мансийске скончалась участник Великой Отечественной войны и почетный житель города Софья Сергеевна Кузнецова.

- Софья Сергеевна была нашей совестью, напоминанием о том, какой ценой достигнута Великая Победа, умела находить слова для каждого. И эти слова всегда были о главном – о жизни, человечности, о том, что надо ценить каждый прожитый день. Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким и всем, кто знал и ценил Софью Сергеевну. Светлая память о её силе характера, мудрости и невероятной человеческой теплоте навсегда сохранится в сердцах жителей Ханты-Мансийска и всей Югры, - написал в соцсетях глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Софья Сергеевна родилась в 1 сентября 1924 года. Когда началась война, ей было 17 лет. На фронт отправились ее отец, брат, дядя. В мае 1943 года она окончила трехмесячные курсы Красного Креста, а уже в июне получила повестку. После работы на военном заводе в Омске Софью Сергеевну зачислили в 37-й восстановительный железнодорожный батальон Северо-Западного фронта, который ремонтировал железную дорогу после немецких бомбёжек. Победу Софья Сергеевна встретила в городе Кременчуге. В родные места вернулась в конце октября 1945 года. В послевоенное время работала в Самаровском райздравотделе, затем в горкоме партии Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийском окружном узле связи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте вынесли приговор 5 экстремистам из «МОО «СССР»*