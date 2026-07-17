Две югорчанки осуждены за помощь мигрантам в легализации нахождения в России

Фото: Суды Югры

В июле 2026 года Сургутский и Радужнинский городские суды ХМАО-Югры осудили двух местных жительниц, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

По данным «Судов Югры», жительница Сургута заключила фиктивные трудовые договоры на должности разнорабочих с семью иностранцами. При этом мужчины у нее не работали, договоры позволяли их находится в России. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

А жительница города Радужный дважды фиктивно прописала мигрантов и дважды оформила с ними фиктивные трудовые договоры. При этом «работодатель» работала сторожем, но нанимала на работу мигрантов-водителей. Женщина признала вину. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штраф в размере 120 000 рублей с рассрочкой выплаты на два года.

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