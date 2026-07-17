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НовостиОбщество17 июля 2026 8:38

В аэропорту Сургута уничтожили более 80 кг клубники и овощей с зеленью

Более 80 кг клубники и овощей с зеленью уничтожили в аэропорту Сургута
Нина БАРИНОВА
Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

С начала июля текущего года в международном аэропорту города Сургута сотрудниками управления Россельхознадзора было досмотрено 29 рейсов из республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. В ручной клади и багаже пассажиров оказались подкараннтинные продукты, которые были изъяты и уничтожены в спецпечи аэропорта. Было проконтролировано 29 международных рейсов.

- При досмотре ручной клади и багажа пассажиров в 16 случаях выявлены нарушения законодательства в области карантина растений. Пассажирами были ввезены свежие ягоды, фрукты, овощи, рис, зелень, орехи. Вся подкарантинная продукция общим весом более 80кг задержана и уничтожена по заявлениям владельцев путем сжигания в спец печи аэропорта, рассказали в Россельхознадзоре по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

Помимо того, что пассажиры лишилась своего груза, они еще и оштрафованы.

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