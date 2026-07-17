Крупный московский завод поставит в аэропорт Нижневартовска лифты

Фото: Карачаровский механический завод

Компания «Нижневартовск Аэро», которая управляет аэропортом столицы Самотлора, заключила контракты на общую сумму около 10,5 млн рублей с московским Карачаровским механическим заводом (КМЗ). Поставщик установит лифты в обновленное здание воздушной гавани. Об этом сообщает тг-канал «Транспортный цех/Югра».

- Закупки на 7 млн и 3,5 млн рублей были проведены у единственного поставщика. Детали сделки, включая технические характеристики и типы поставляемых лифтов, не разглашаются, – добавили в сообществе.

Карачаровский механический завод был основан в 1950 году. Он специализируется на производстве пассажирских, грузовых и медицинских лифтов, а также оказывает услуги по их техническому обслуживанию в столице России.

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