Почти 90-летняя старушка из Нефтеюганска решила стать инвестором и 10 месяцев переводила деньги мошенникам

На старости лет бабуля захотела пожить красиво и стать инвестором Фото: Ольга ЮШКОВА.

В дежурную часть полиции Нефтеюганска с заявлением о мошенничестве обратилась 88-летняя пенсионерка. Она рассказала, что на старости лет захотела пожить красиво и стать инвестором, но почти год переводила деньги аферистам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в одном из мессенджеров старушке написал неизвестный, который предложил ей высокий доход от вложений в инвестиции компании по добыче и разработке золотых месторождений. Аферист убедил старушку зарегистрироваться на сайте, чтобы отслеживать выплаты по процентам. Югорчанка целых 10 месяцев переводила деньги на неизвестные счета. Когда она решила вывести свои доходы, от нее потребовали допплатежи в виде налога на прибыль и штрафа за большое количество переводов. Всего бабуля перевела 650 тысяч рублей, часть из которых взяла в долг у знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий для установления и задержания причастных лиц.

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