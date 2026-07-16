Горе-отца из Нягани с долгом по алиментам в 2,8 млн рублей лишили родительских прав

Фото: Суды Югры

В суд города Нягани обратилась местная жительница с иском к отцу своих двоих детей. Она просила суд о лишении родительских прав горе-папаши, который не общается с ними, не помогает ничем, а долг по алиментам накопился под 3 млн рублей.

Судом было установлено, что отец действительно в течение долгого времени уклоняется от выполнения родительских обязанностей в отношении своих двоих детей. Он не заботится о них, их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Жизнью детей отец не интересуется, участия в их воспитании и содержании не принимает, имеет задолженность по алиментам более 2 800 000 рублей.

Суд лишил отца родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей, но платить алименты он будет обязан.

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