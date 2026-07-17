В Югре сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в первом полугодии 2026 года сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе категории тяжкие и особо тяжкие. Меньше совершено посягательств против личности, в том числе убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований. Снизилось число югорчан, которые получили тяжкий вред здоровью из-за преступлений. Об этом заявил врио начальник Штаба югорской полиции полковник внутренней службы Юрий Малинин на заседании штаба.

Он также отметил, что югорчане стали реже совершать разбои, кражи из квартир, мошенничать, повреждать чужое имущество. При этом, выросли общие показатели раскрываемости криминальных деяний, в том числе киберпреступлений, краж, мошенничеств, вымогательств, поджогов, хулиганств. Отмечен стопроцентный уровень раскрываемости убийств, изнасилований и разбоев. Всего сотрудниками полиции раскрыто более 4,6 тысяч преступлений.

В первом полугодии 2026 года было пресечено 20 каналов поступления наркотиков на территорию округа, из незаконного оборота изъято более 81 кг подконтрольных веществ.

Больше выявлено нарушений миграционного законодательства, где каждое третье фиктивная постановка на учет иностранных граждан в жилом помещении.

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