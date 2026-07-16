Находящийся в федеральном розыске житель Югорска задержан на жд вокзале в Екатеринбурге

Фото: УМВД на транспорте УрФО

Настоящую «кузькину мать» устроила бывшая 32-летнему жиелю Югосрка, который не платит алименты на их общего 4-летнего сына. Мужчина имеет задолженность всего в размере 100 тысяч рублей, однако он был объявлен в федеральный розыск. Рассказываем, почему.

По данным УМВД на транспорте УрФО, югорчанина объявили в федеральный розыск за уклонение от наказания суда из-а неуплаты алиментов. 14 июля «умные» камеры выявили крайне опасного злодея на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Мужчина подходил по приметам ориентировки, полученной из УФСИН России по ХМАО-Югре. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что югорчанин является отцом 4-летнего ребенка и уже более четырех месяцев он не платил алименты на его содержание. По данному факту в отношении югорчанина возбудили уголовное дело. 22 мая текущего года Югорский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 месяцев и 15 дней исправительных работ. Однако папаша не явился к месту отбывания наказания и скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск. Мужчина уверял, что не знал, что находится в розыске, поэтому не появлялся по месту прописки и уехал в Екатеринбург.

Кстати, в 2025 году югорчанин дважды был судим за неуплату алиментов и каждый раз пытался избежать наказания. В настоящее время папаша помещен в специальное помещение для задержанных лиц и ожидает суда по изменению меры наказания на более строгую.

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