В ХМАО горят леса на площади 30 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

Ситуация с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре полностью стабилизирована. Еще неделю назад в регионе полыхали леса на площади более 12 тысяч га, а на утро 17 июля действуют 4 лесных пожара на обще площади 30,05 га.

Три пожара полыхают в Нижневартовском районе, один на площади всего 3 га - Берёзовском районе. На тушении работают 98 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Всего за минувшие сутки было выявлено пять новых лесных пожаров, двое из них ликвидированы на площади 1,05 га.

Всего за 2026 год в Югре зарегистрировано 335 лесных пожаров на общей площади 35361,82 га.

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