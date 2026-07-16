Сотрудница ПВЗ из Нижневартовска наворовала товаров из маркеплейса на 140 тысяч рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В суд направлено уголовное дело о мошенничестве на маркетплейсе в отношении 38-летней жительницы Нижневартовского района. Женщина, работая менеджером в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов, воровала товар.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, схема была такова: югорчанка в приложении торговой площадки через свой телефон оформляла заказы товаров с доставкой в пункт выдачи, где она работала. В личном кабинете приложения женщина проставляла статус «Отказ от товара», но не оформляла соответствующую заявку и не возвращала товар на склад. Таким образом, товар оставался у нее, а деньги за него не перечислялись. Материальный ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Во время следствия женщина призналась во всем и оплатила весь ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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