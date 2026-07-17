В югорском поселке Приобье пенсионер на Toyota сбил бабулю

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие происшествие, в котором пострадала пенсионерка, произошло 16 июля в городском поселке Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 08:45 в Приобье 70-летний водитель за рулем автомобиля Toyota при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 73-летнюю женщину. В результате ДТП пожилая женщина получила травмы.

За минувшие сутки в Югре произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

Задержано 14 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 11 водителей.

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