Полиция Нефтеюганска просит югорчан помочь установить личность бабушки с потерей памяти

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники полиции из Нефтеюганска устанавливают личность пенсионерки, которую они обнаружили в 12 микрорайоне города.

Пожилая женщина думает, что ее зовут Инна Ивановна, но больше никакой информации она предоставить не может, так как страдает расстройством памяти. Бабушка не помнит где живет и кто ее родственники. Сейчас старушка находится в больнице им. Яцкив. У нее европейский тип лица, на вид 70-75 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы седые средней длины.

- Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности женщины с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону: 8 923 699 88 26, – говорится в сообщении.

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