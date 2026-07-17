В Сургуте за одно утро сгорели два автомобиля

Фото: ЧП Сургут

Пожарные Сургута дважды за утро выезжали на тушение дорогих автомобилей в Сургуте. Восстанавливать один из них владельцу уже нет смысла.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, утром 16 июля в Сургуте на улице Быстринская произошло возгорание автомобиля Mercedes-Benz C-350. Первое прибывшее на место ЧП подразделение увидели черный дым, идущий из под капота. В итоге: выгорело навесное оборудование двигателя, обгорела вся краска на левом переднем крыле и капоте, оплавлена передняя правая фара. От большой температуры лопнуло лобовое стекло. Пожар произошел из-за нарушений правил устройства и эксплуатации автомобиля.

А уже в 10:16 в Сургуте в СОТ «Железнодорожник» загорелся автомобиль Subaru Legacy. Пока пожарные доехали до дач, машина уже вся была объята пламенем. Она сгорела полностью, остался только металлический остов.

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