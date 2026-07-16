У любителя пьяной езды из Сургута конфисковали автомобиль

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного водителя. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, сургутянин ранее дважды судимый за нетрезвое вождение, в марте 2026 года вновь сел за руль автомобиля нетрезвым и отправился кататься по городу. К счастью, опасного водителя остановили полицейские. Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 10 дней с удержанием в доход государства 15% заработка. Кроме того, его автомобиль «Lada Kalina» конфискован в доход государства.

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