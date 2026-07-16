Летняя жара вновь придет в Югру в ближайшие три дня

Фото: ЧП Югорск

Передышка от летнего адского зона у жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была недолгой. Уже сегодня, 16 июля, столбики термометров вновь пошли вверх. В ближайшие три дня жара будет только усиливаться. Об этом предупреждают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В пятницу, 17 июля, в регионе установится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в западных районах кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Непогода затронет: Кондинский, Советский, Берёзовский, Октябрьский районы, а также города Урай, Югорск и Нягань. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, местами +8...+13 градусов. Днем поднимется жара до +23...+28 градусов, в западных районах округа местами всего окажется +13...+18 градусов.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, также сохранится переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Грозы не ожидается. Ветер также северо-восточный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +13...+18 градусов. Днем вновь жара: до +24...+29 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что июнь в Югре оказался самым жарким за последние 100 лет наблюдений. Средняя температура воздуха превысила 8-9 градусов от обычных значений. Июль обещает быть жарче на 1-1,5 градуса.

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