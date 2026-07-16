В Нижневартовском районе досрочно снят режим ЧС из-за лесных пожаров

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

Режим ЧС регионального значения был введен в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был введен властями из-за лесных пожаров 27 июня. Он должен был продлиться до 18 июля, но его сняли досрочно 15 июля 2026 года. Причиной тому – пожары почти все потушены.

По данным Авиалесоохраны Югры на 9 утра 16 июля, в регионе действуют четыре лесных пожара в Нижневартовском и Октябрьском районе на общей площади всего 269,2 га. Два из них локализованы на площади 5,4 га. На тушении работают 53 человека.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано три новых лесных пожара, один из которых ликвидирован на площади 0,8 га.

Всего за 2026 год зарегистрировано 330 лесных пожаров на общей площади 35335,18 га.

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