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НовостиПроисшествия15 июля 2026 10:36

Тепло в домах есть, а денег нет: как теплоснабжающая компания в Югре оставила 64 семьи без зарплат

В Нефтеюганске теплоснабжающая компания выплатила работникам долги по зарплате в 14,7 млн
Серафима Краснова
Прокуратура вернула 14,7 миллиона: работникам «Энрона» выплатили долги по зарплате.

Прокуратура вернула 14,7 миллиона: работникам «Энрона» выплатили долги по зарплате.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Нефтеюганская межрайонная прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате перед 64 бывшими сотрудниками компании «Энрон» на сумму более 14,7 млн рублей.

В ходе проверки установлено, что работодатель не произвел окончательный расчет с персоналом при увольнении. С целью защиты трудовых прав прокурор внес представление руководителю организации и возбудил административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты).

После принятых мер прокурорского реагирования задолженность была полностью погашена, а трудовые права граждан восстановлены.

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