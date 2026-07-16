Более 111 тысяч жителей ХМАО не могут выехать за границу из-за долгов

Более 111 тысяч югорчан из-за долгов не выедут за границу Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют временные ограничения на выезд за пределы Российской Федерации в отношении более чем 111 тысяч жителей региона. Об этом в ходе прямого эфира Центра управления регионом сообщила руководитель УФССП России по ХМАО-Югре – главный судебный пристав округа Елена Ловандо.

Портрет должника таков: чаще всего это югорчане в возрасте от 30 до 50 лет – 65,8 тысяч человек из этих 111 тысяч. Меньше всего должников среди молодежи от 18 до 30 лет - 16,8 тысяч человек. За 5,5 месяцев с начала 2026 года ограничения на выезд за границу позволила взыскать с должников более 905 млн рублей.Выезд за границу, как ограничительную меру, судебные приставы вводят при долге от 30 тысяч рублей. Однако для социально значимых категорий задолженностей, в которые входят алименты, возмещение вреда здоровью, лимит снижен до 10 тысяч рублей. Также порог в 10 тысяч рублей используется если должник без уважительных причин более двух месяцев не выплачивает задолженность.

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